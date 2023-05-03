В школе в Белграде ученик открыл стрельбу. Погибли восемь детей

Обновление: Первоначально сообщалось, что в школе погибли 10 человек: восемь детей, охранник и учитель. Данные о гибели преподавателя не подтвердились.

В одной из школ в районе Врачар в Белграде 14-летний ученик открыл стрельбу. По данным сербских СМИ, он вошел в класс, где шел урок истории, и расстрелял пять обойм.

Погибли восемь школьников, пишет B92, а также охранник. Девять учеников получили ранения. Стрелявший задержан.

Сообщается, что ученик, открывший стрельбу, был отличником. По одной из версий, он решил отомстить учителю истории после того, как получил неудовлетворительную оценку. Официально эта версия на момент публикации новости не подтверждена.