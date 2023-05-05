«Спектакль понравился структурам ФСИН России». Адвокат Светланы Петрийчук рассказал, что спектакль «Финист ясный сокол» показывали в колонии

Адвокат Светланы Петрийчук Сергей Бадамшин рассказал, что спектакль «Финист ясный сокол», ставший поводом для уголовного дела об «оправдании терроризма», показывали в женской колонии в Томской области.

«Спектакль помимо театральной общественности понравился и структурам ФСИН России», — написал Бадамшин и показал скриншот с сайта УФСИН России по Томской области.

В новости на сайте УФСИН говорится, что «Финист ясный сокол» в августе 2019 года показывали в колонии артисты Томского областного театра юного зрителя.

В пьесе рассказывается о судьбах девушек, которые через социальные сети в поисках счастья, своего Финиста, знакомятся с молодыми людьми. Умело используя романтические отношения и искренние чувства, они вербуют юных женщин в террористические организации. Последствия доверчивости и наивности страшные — уголовные дела и лишение свободы на длительные сроки. По словам врио заместителя начальника учреждения Юлии Айкиной, после спектакля состоялось обсуждение, пьеса произвела на воспитанниц сильное эмоциональное впечатление.

Светлана Петрийчук, написавшая пьесу, и Женя Беркович, поставившая спектакль, были задержаны 4 мая в рамках дела об «оправдании терроризма». Беркович суд уже отправил в СИЗО, несмотря на поручительства и маленьких детей.

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