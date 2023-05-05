Губернатор острова Бали Ваян Костер предложил ввести систему квот для иностранных туристов, сообщает сайт detikNews.

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим [количество туристов], внедрив систему квот», — заявил губернатор.

Костер отметил, что на Бали участились случаи правонарушений, совершаемых иностранцами. По его словам, только с начала 2023 года Индонезия депортировала 101 туриста, в том числе 27 россиян.

По мнению губернатора, туристов надо обязать регистрироваться на въезд за год до запланированной поездки. Костер также добавил, что власти острова намерены согласовать новые правила с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и другими заинтересованными сторонами.

В марте 2023 года стало известно, что власти острова Бали обратились к правительству Индонезии с просьбой отменить возможность получения виз по прибытии для граждан России и Украины. Губернатор Ваян Костер мотивировал эту просьбу тем, что на острове участились случаи нарушения миграционного законодательства: жители России и Украины приезжали в страну как туристы, а затем устраивались там на работу.