Власти Бали предложили ужесточить визовый режим для россиян и украинцев. Им могут запретить получать визы по прибытии в Индонезию

Власти острова Бали обратились к правительству Индонезии с просьбой отменить возможность получения виз по прибытии для граждан России и Украины. Об этом пишет Jakarta Post.

Как заявил губернатор острова Ваян Костер, он написал соответствующие письма в МИД и в Минюст Индонезии.

По словам Костера, причиной этого стали участившиеся случаи нарушения миграционного законодательства: жители России и Украины приезжают в страну как туристы, а затем пытаются искать там работу.

В Ассоциации туроператоров России выразили надежду, что руководство Индонезии «сочтет такое предложение дискриминационным и не примет его», отметив, что в случае принятия ограничения «существенно ударят» по туристическоиму потоку. При этом там выразили мнение, что отмена виз по прибытию никак не решит вопрос незаконной иммиграции.

Виза в Индонезию, оформляемая по прибытию, — наиболее дешевый и простой способ попасть в страну: она ставится в паспорт прямо в аэропорту за 35 долларов и позволяет провести в Индонезии до двух месяцев. Помимо туристов, такой тип визы часто используют и те иностранцы, которые живут на Бали долгое время — когда виза кончается, они делают , после чего сразу получают новую визу по прибытии.

Помимо визы по прибытию, граждане России могут заранее оформить визу в Индонезию в посольстве. Это стоит значительно дороже, однако такая виза позволяет находиться в Индонезии до шести месяцев.