Pornhub заблокировал всех пользователей американского штата Юта

Крупнейший сайт с контентом для взрослых Pornhub ограничил доступ к своей платформе для всех пользователей из американского штата Юта, сообщает The Wall Street Journal.

Pornhub принял такое решение после того, как в Юте 3 мая вступил в силу закон, обязывающий сайты с откровенным контентом проверять возраст своих пользователей. Закон направлен на защиту несовершеннолетних.

Жители Юты, пытавшиеся зайти на сайт Pornhub, попадали на страницу с видеообращением, которое записала для Pornhub актриса фильмов для взрослых Чери Девилль. Она заявила, что требование предъявлять удостоверения личности каждый раз при посещении сайтов для взрослых, — это «не самое эффективное решение для защиты наших пользователей».

Чери Девилль призвала жителей Юты добиваться, чтобы власти приняли «реальное решение» — и ввести систему проверки через личные устройства.

Губернатор штата Юта республиканец Спенсер Кокс поддержал решение Pornhub закрыть доступ к своему контенту в регионе. «Подавляющее большинство жителей штата Юта согласны с тем, что компании должны нести ответственность за сознательное распространение порнографии среди несовершеннолетних», — сказал Кокс.

Ранее похожий закон приняли в штате Луизиана, но там действует система цифровой идентификации, которую можно использовать в интернете, сказала Сара Бейн, партнер-основатель Ethical Capital Partners, частной инвестиционной компании, владеющей материнской компанией Pornhub MindGeek. По словам Бейн, в Луизиане из-за закона посещаемость Pornhub упала на 80%. Она отметила, что в Юте такую систему идентификации используют только при личных сделках.

Губернатор Юты Спенсер Кокс в марте подписал два закона, которые ограничивают возможность несовершеннолетних пользоваться социальными сетями без согласия родителей. Новые законы требуют, чтобы технологические компании проверяли возраст всех пользователей соцсетей и запретили детям и подросткам пользоваться своими аккаунтами по ночам.

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