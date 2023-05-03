В Ереване задержали 17-летнего Ярослава Иноземцева. В России его обвинили в подготовке нападения на школу и приговорили к принудительному лечению

В Ереване по требованию российских властей задержали 17-летнего Ярослава Иноземцева, которого в России признали виновным в подготовке нападения на школу. О задержании подростка телеграм-каналу Sota сообщила его мать, Юлия Иноземцева. Эту информацию она также подтвердила изданию «Кавказ.Реалии».

По словам Иноземцевой, она пока не знает адреса изолятора временного содержания, в который поместили ее сына, однако она говорит, что местные правозащитники уже оказывают ему помощь. В частности, Ярослав по совету адвоката из Армянской Хельсинкской группы написал заявление на предоставление ему политического убежища, поскольку в России ему грозит опасность.

Мать подростка также заявила, что намерена обращаться за поддержкой в различные инстанции, в том числе «по дипломатической линии», чтобы предотвратить экстрадицию сына. По данным Sota, Иноземцева задержали на 72 часа. После этого суд должен будет принять решение об экстрадиции.

Юлия Иноземцева также рассказала телеграм-каналу, что в Ереване она с сыном ожидала оформления визы в Европу. По ее словам, местоположение семьи волгоградскому отделению ФСБ раскрыл ее бывший муж, отец Ярослава, который таким образом пытался вернуть супругу, пишет Sota. По данным телеграм-канала, адрес отцу сообщил сын.

Ярослава Иноземцева задержали в июне 2020 года (тогда ему было 14 лет). После задержания подростка то отправляли в СИЗО, то переводили в психоневрологический диспансер. Летом 2022 года суд приговорил Иноземцев к бессрочному принудительному психиатрическому лечению. В марте 2023 года стало известно, что Юлия и Ярослав Иноземцевы бежали из России.

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