СК завел дело о теракте «в связи с попыткой киевского режима нанести удар» по резиденции Путина

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о теракте после атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба ведомства.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в заявлении.

Ведомство уточняет, что дело было возбуждено по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Пресс-служба президента РФ 3 мая сообщила о ночной атаке двух дронов на Кремль, назвав это терактом и покушением на Владимира Путина. В нападении российские власти обвинили Украину.

Украинские официальные лица причастность к атаке дронов отрицают. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не атакует ни Путина, ни Москву», поскольку стране и так не хватает оружия для защиты своей территории, и ВСУ не могут «использовать его где-либо еще».

Первые реакции на атаку дронов

Российские депутаты и пропагандисты призывают к ударам по Киеву и резиденции Зеленского. Украина повторяет, что ведет «исключительно оборонительную войну» Атака беспилотников на Кремль — первые реакции. Материал обновляется

Первые реакции на атаку дронов

Российские депутаты и пропагандисты призывают к ударам по Киеву и резиденции Зеленского. Украина повторяет, что ведет «исключительно оборонительную войну» Атака беспилотников на Кремль — первые реакции. Материал обновляется