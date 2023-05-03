Гражданина Германии, оштрафованного на Камчатке за «пропаганду ЛГБТ», выдворили из России

Гражданина Германии Александра Даниэля Рота, оштрафованного в начале апреля судом на Камчатке на 150 тысяч рублей по протоколу о «пропаганде ЛГБТ», выдворили из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

6 апреля Елизовский районный суд Камчатского края постановил оштрафовать Рота на 150 тысяч рублей и выдворить его из России. Его признали виновным в распространении «ЛГБТ-пропаганды» (часть 7 статьи 6.21 КоАП). В сообщении пресс-службы суда говорится, что мужчина «пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения», что «выразилось в навязывании иному лицу» информации «о нетрадиционных сексуальных отношениях».

Судебные приставы сообщили, что 2 мая мужчину доставили в Москву, откуда он вылетел рейсом в Стамбул, чтобы затем уехать в Германию.

«Масс медиа Камчатка» пишет, что Роту 40 лет, он работает в министерстве образования Баден-Вюртемберга в должности координатора программы по немецкому языку. По данным издания, в одной из соцсетей Рот якобы приглашал к себе в номер отеля «Голубая Лагуна» 25-летнего жителя Петропавловска, предлагая тому заняться сексом.

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