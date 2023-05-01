Пенсионерку из Краснодарского края оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Она закрасила «не» на плакате «Своих не бросаем»

На жительницу Краснодарского края Ольгу Шкирятову составили административный протокол о «дискредитации» армии за антивоенные надписи на «патриотических плакатах».

Как пишут «Кавказ.Реалии» со ссылкой на постановление суда, пенсионерка оставила несколько антивоенных надписей на зданиях в селе Успенское, например, написала на окнах дома культуры «Лира» черной краской «Россия, вон из Украины», а также испортила шесть «патриотических баннеров» — в том числе «с использованием краски белого цвета и деревянной палки с тряпкой закрасила частицу предлога „не“ во фразе „Своих не бросаем“».

Суд прошел без участия самой Шкирятовой, пишут «Кавказ.Реалии», но она признала вину и просила строго ее не наказывать. В итоге ее не стали привлекать к ответственности отдельно по каждому эпизоду (по части из них уже истек срок административной ответственности), а назначили минимальное наказание — штраф 30 тысяч рублей.

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