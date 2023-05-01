Минобороны РФ заявило об ударе «высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины». В Павлограде ранены более 30 мирных жителей

Министерство обороны РФ на ежедневном брифинге заявило, что целью ракетного удара, нанесенного в ночь на 1 мая по территории Украины, были «объекты военно-промышленного комплекса».

Удар, говорится в распространенном Минобороны сообщении, был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования».

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.

В Днепропетровской области в результате российского ракетного удара по Павлограду пострадали, по последним данным, 34 человека, в том числе пятеро детей, повреждены 24 многоэтажных и 80 частных домов.

Всего, сообщало командование Вооруженных сил Украины, российские войска в ночь на 1 мая выпустили 18 ракет, 15 из которых удалось сбить.

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Война Четыреста тридцать второй день. Онлайн «Медузы»