Минобороны РФ заявило об ударе «высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины». В Павлограде ранены более 30 мирных жителей
Министерство обороны РФ на ежедневном брифинге заявило, что целью ракетного удара, нанесенного в ночь на 1 мая по территории Украины, были «объекты военно-промышленного комплекса».
Удар, говорится в распространенном Минобороны сообщении, был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования».
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.
В Днепропетровской области в результате российского ракетного удара по Павлограду пострадали, по последним данным, 34 человека, в том числе пятеро детей, повреждены 24 многоэтажных и 80 частных домов.
Всего, сообщало командование Вооруженных сил Украины, российские войска в ночь на 1 мая выпустили 18 ракет, 15 из которых удалось сбить.