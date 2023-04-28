Руководство Санкт-Петербургского государственного технического колледжа управления и коммерции объявило выговор пяти студентам из-за вопросов, которые они задали на встрече с двумя бойцами батальона , участвующего во вторжении РФ в Украину. Об этом сообщил телеграм-канал «Можем объяснить», ссылаясь на нескольких участников встречи.

Встреча прошла в середине апреля. Перед студентами выступили Алексей Кузнецов с позывным «Бамси» и Матвей Усвайский с позывным «Невский». Администрации колледжа, в частности, не понравилось, что у бойцов батальона спросили о значении их нашивок с черепом и костями, которые напоминают нашивки дивизии СС «Мертвая голова» («Тотенкопф»). Также руководство не одобрило вопрос, сколько нужно убить людей, чтобы потерять ценность человеческой жизни.

Как следует из аудиозаписи встречи, один из студентов спросил, как можно защищать свою страну, находясь на чужой территории. Этот вопрос собравшиеся встретили аплодисментами. «Когда твоей стране угрожает опасность, ее можно защищать с чужой территории», — отметил один из военных.

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Другой студент спросил, каким, по мнению военных, будет дальнейшее развитие Украины и России. «Для этого нужно понимать, что такое победа, что такое поражение. Этого понимания, у нас, естественно, нет. Оно может быть есть только у руководителя нашей страны», — ответил один из участников встречи.

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