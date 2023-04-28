США ввели повторные санкции против ФСБ за «неправомерное задержание американских граждан»

США ввели блокирующие санкции против ФСБ, говорится в заявлении на сайте Минфина страны.

Причиной введения санкций стало «неправомерное задержание граждан США за рубежом».

Блокирующие санкции делают незаконным любое взаимодействие с ФСБ для американских компаний. При этом Минфин США предусмотрел исключения для сделок по ввозу и использованию продуктов информационных технологий, однако сумма выплат в адрес ФСБ по таким сделкам не должна превышать пяти тысяч долларов в год.

Аналогичные санкции Минфин США ввел против Корпуса стражей Исламской революции в Иране и нескольких его руководителей. «Это предупреждение всем тем в мире, кто думает о неправомерных задержаниях граждан США, о потенциальных последствиях этого», — заявил анонимный представитель Белого дома агентству Reuters.

Статус «неправомерно задержанных» Госдепартамент США присвоил, в частности, репортеру The Wall Street Journal и морскому пехотинцу .

ФСБ находится под американскими санкциями с 2016 года. Тогдашний президент Барак Обама ввел их в связи с предполагаемым вмешательством российских спецслужб в американские выборы.

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