ЕСПЧ обязал Россию выплатить 129 миллионов евро за нарушения прав граждан Грузии в связи с войной 2008 года

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 129 миллионов евро гражданам Грузии, пострадавшим в результате войны 2008 года. Решение опубликовано на сайте суда.

Большая часть компенсации — 115 миллионов евро — присуждена за препятствование 23 тысячам граждан Грузии в возвращении в их дома в Абхазии и Южной Осетии после войны.

Еще 8,2 миллиона евро Россия должна заплатить за отсутствие расследования гибели гражданских лиц во время боевых действий, 3,2 миллиона евро — в связи с гибелью по меньшей мере 50 мирных жителей, 2,7 миллионов евро — за произвольные задержания 116 человек, 640 тысяч евро — за пытки 16 грузинских военнопленных.

Это дополнительное решение ЕСПЧ по иску Грузии против России в связи с 2008 года. Основное решение было вынесено в 2021 году; оно не касалось денежных компенсаций. Тогда суд признал, что Россия имела «эффективный контроль» над территориями Южной Осетии и Абхазии после окончания боевых действий, однако не имела его непосредственно во время войны — поэтому несет ответственность за нарушения, которые происходили только после прекращения огня.

Россию в марте 2022 года исключили из Совета Европы, после чего Москва заявила, что не будет признавать решения ЕСПЧ, вынесенные после этого. Официально РФ перестала быть членом Европейской конвенции по правам человека в сентябре. При этом в ЕСПЧ заявляют, что Россия обязана исполнять решения суда, касающиеся любых действий, совершенных до выхода из Совета Европы — независимо от того, когда вынесены сами решения.

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