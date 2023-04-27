В Японии помощника капитана российского траулера приговорили к условному сроку по делу о столкновении со шхуной и гибели моряков

Суд японского города Асахикава в префектуре Хоккайдо приговорил Павла Добрянского — третьего помощника капитана российского траулера «Амур» — к трем годам тюрьмы с отсрочкой исполнения на пять лет.

«По сути, это аналог условного срока на пять лет. По словам адвоката, так как у него [Добрянского] нет визы, он будет депортирован в РФ», — сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Саппоро.

Добрянский был признан виновным по делу о столкновении трейлера «Амур» и японской шхуны «Хокко-мару 8» в мае 2021 года. Японское судно перевернулось, трое моряков погибли.

Защита третьего помощника капитана «Амура» настаивала на том, что столкновение произошло при плохих погодных условиях, а японская шхуна из-за пластикового корпуса могла быть не видна на радаре.

Обвинение утверждало, что Добрянский невнимательно следил за показаниями радара, не заметил шхуну и не смог избежать столкновения.

Прокуратура запрашивала для третьего помощника капитана «Амура» три года и шесть месяцев тюремного заключения.