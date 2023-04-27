В Польше обнаружили обломки «воздушного военного объекта». Журналисты утверждают, что это ракета класса «воздух-земля» с надписями на русском языке

На севере Польши обнаружены остатки неопознанного «воздушного военного объекта», сообщил министр юстиции страны Збигнев Зебро. По его данным, обломки найдены в лесу неподалеку от города Быдгощ.

В министерстве национальной обороны уточнили, что «ситуация не угрожает безопасности жителей».

Журналисты радиостанции RMF FM утверждают, что речь идет о ракете класса «воздух-земля». Обломки обнаружили позавчера, но ракета могла упасть «некоторое время назад». По данным журналистов, ракета имеет в длину несколько метров и воткнута в землю, на ней обнаружили надписи на русском языке.

В ноябре 2022 года во время массированного удара российских войск по Украине на территории Польши упала ракета. Первоначально предполагалось, что ракету запустила Россия, однако вскоре страны Запада пришли к выводу, что, скорее всего, это была украинская ракета противовоздушной обороны. Украина настаивала на том, что ракета была российской. На Западе заявили, что в конечном итоге ответственность за падение ракеты лежит на России, поскольку именно она начала войну в Украине.

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