Россия с Ираном провели экспертную конференцию. В нее вмешались хакеры: «Пишите завещания, СБУ придет за каждым»

Хакеры взломали трансляцию экспертной конференции «Российско-иранское сотрудничество в меняющемся мире» и пригрозили ее участникам, что за ними «придет СБУ». Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Труха».

Конференция, организованная при поддержке Росатома, проходила 25 апреля. В ней, в частности, принимали участие депутат Госдумы Константин Засулин, посол Ирана в России Казем Джалалы, сотрудники аппарата правительства России и эксперты.

В ходе конференции в трансляцию, которая велась по зуму, подключился хакер, который заявил, что хочет «поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны — именно за возможность участия Службы безопасности Украины в данном мероприятии».

«Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособником, так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть», — сказал голос. Он также пообещал, что Иран «ответит» за поставки дронов России и что каждый участник конференции «попадет в „Миротворец“ и больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну».

Подлинность опубликованного видео не подтверждена. Официально организаторы конференции о каких-либо атаках не сообщали.

Украинские хакеры регулярно взламывают прямые трансляции в РФ, в том числе, ведущиеся на широкую аудиторию. Так, 23 февраля в аннексированном Крыму в радиоэфире было передано сообщение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, в котором он пообещал «ликвидировать предателей». В январе хакеры прервали вещание российских телеканалов в Белгородской области и показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. В октябре 2022 года в Новосибирской области хакеры транслировали обращение ВСУ.

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