«Ждите. Мы идем к вам». По радио в Крыму передали сообщение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова

В аннексированном Крыму в эфире радиостанций «Спутник» и «Вера» прозвучал гимн Украины и аудиосообщение, как утверждается, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Запись сообщения опубликовали украинские и российские СМИ.

«Граждане Украины, к вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная республика Крым навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам: время действовать пришло. Ждите. Мы идем к вам. Слава Украине!» — говорилось в сообщении.

Информацию о сообщении Буданова в эфире крымских радиостанций подтвердили в редакции «Спутник в Крыму» и министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

В редакции «Спутник в Крыму» заявили, что эфир был взломан в ряде районов полуострова, в том числе в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке. «При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир», — отметил представитель радиостанции.

После сообщений о случившемся от «неравнодушных жителей полуострова» и властей региона радиовещание было оперативно прервано. Вскоре его восстановили.

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Представители украинских властей неоднократно заявляли, что война с Россией может закончиться после того, как Россия уйдет со всех оккупированных территорий, в том числе из Крыма, аннексированного в 2014 году. В частности, накануне Кирилл Буданов в интервью Forbes Ukraine заявил, что для прекращения войны у Украины одно условие — выйти на границы 1991 года. В Киеве также не раз говорили, что ВСУ могут провести военную операцию по возвращению Крыма.

Интервью Буданова Forbes Ukraine

«70-я минута матча, счет 1:1. Решающие бои будут весной» Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, когда в войне настанет переломный момент. Краткий пересказ его интервью Forbes

Интервью Буданова Forbes Ukraine

«70-я минута матча, счет 1:1. Решающие бои будут весной» Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, когда в войне настанет переломный момент. Краткий пересказ его интервью Forbes