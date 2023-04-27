Путин поручил создать музеи, посвященные событиям «специальной военной операции»
Президент России Владимир Путин поручил Минкульту, Минпросвещения, Минобороны и Минобрнауки обеспечить создание музеев, которые посвящены событиям «специальной военной операции».
Ответственными за выполнение поручений Путин назначил глав соответствующих ведомств, а также губернаторов и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Отчитаться они должны до конца 2023 года.
Также Путин поручил Минобороны и Минкульту рассмотреть вопрос о передаче этим музеям «артефактов, связанных со специальной военной операцией».
Вторжение в Украину ранее уже было включено в школьный учебник истории — его презентацию 24 апреля провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Как писал ТАСС, в учебнике, в частности, «раскрыты причины начала СВО». По словам министра, школы смогут переходить на него уже с 1 сентября 2023 года.