ФСБ попросила арестовать третьего подозреваемого в государственной измене за три дня. И опять о деле нет никакой информации
Следователи ФСБ России попросили Лефортовский суд Москвы заключить под стражу некоего Расулова Р. Н., фигуранта уголовного дела о государственной измене. Первым внимание на карточку дела обратил ТАСС.
Как пишет «Медиазона», в пресс-службе суда не раскрыли никаких подробностей, хотя ранее называли имена и отчества фигурантов дел о госизмене и шпионаже, а в отдельных случаях — и их год рождения.
Суд удовлетворил ходатайство следствия.
Это уже третье ходатайство об аресте подозреваемого в государственной измене, поступившее в Лефортовский суд за последние три дня. Так, 25 апреля в суд поступило ходатайство об аресте Довганя А. С. (его имя не раскрывали). На следующий день вместе с ним арестовали еще одного фигуранта дела о госизмене Юрия Плыске.
По оценке «Русской службы Би-би-си», Расулов Р. Н. стал как минимум 25-м задержанным в России по делам о госизмене с начала 2023 года.
Статья Уголовного кодекса «Государственной измена» предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. В апреле Госдума и Совет Федерации одобрили поправки, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по делам о государственной измене. Дела по этой статье, как и ходатайства по мере пресечения обвиняемым, рассматривают в закрытом режиме.