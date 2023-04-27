ФСБ попросила арестовать третьего подозреваемого в государственной измене за три дня. И опять о деле нет никакой информации

Следователи ФСБ России попросили Лефортовский суд Москвы заключить под стражу некоего Расулова Р. Н., фигуранта уголовного дела о государственной измене. Первым внимание на карточку дела обратил ТАСС.

Как пишет «Медиазона», в пресс-службе суда не раскрыли никаких подробностей, хотя ранее называли имена и отчества фигурантов дел о госизмене и шпионаже, а в отдельных случаях — и их год рождения.

Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Это уже третье ходатайство об аресте подозреваемого в государственной измене, поступившее в Лефортовский суд за последние три дня. Так, 25 апреля в суд поступило ходатайство об аресте Довганя А. С. (его имя не раскрывали). На следующий день вместе с ним арестовали еще одного фигуранта дела о госизмене Юрия Плыске.

По оценке «Русской службы Би-би-си», Расулов Р. Н. стал как минимум 25-м задержанным в России по делам о госизмене с начала 2023 года.

Статья Уголовного кодекса «Государственной измена» предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. В апреле Госдума и Совет Федерации одобрили поправки, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по делам о государственной измене. Дела по этой статье, как и ходатайства по мере пресечения обвиняемым, рассматривают в закрытом режиме.

Читайте также

Теперь за госизмену могут посадить на всю жизнь. А что российское государство считает изменой? И зачем закон ужесточили еще сильнее? 15 карточек