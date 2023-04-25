ФСБ обратилась в Лефортовский суд с ходатайством об аресте подозреваемого в госизмене. Известна лишь его фамилия и инициалы

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство ФСБ об аресте гражданина РФ, подозреваемого в государственной измене, сообщает ТАСС.

Никакие подробности дела не раскрываются, сообщается лишь фамилия и инициалы подозреваемого — Довгань А. С.

18 апреля Госдума РФ одобрила поправки в Уголовный кодекс, вводящие наказание за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы (сейчас максимальная санкция по этой статье — до 20 лет лишения свободы). Соответствующий закон пока не подписан президентом РФ.

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