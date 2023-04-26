Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заблокировала сделку, в рамках которой корпорация Microsoft собиралась купить издателя видеоигр Activision Blizzard за почти 69 миллиардов долларов.

Регулятор посчитал, что эта сделка ударит по рынку консольных игр. Ведомство выступило в защиту конкуренции на рынке облачного гейминга (игры с сервера), заявив, что из-за сделки Microsoft и Activision Blizzard у геймеров будет меньший выбор игр.

Крупнейшую сделку в сегменте видеоигр должны одобрить регуляторы Великобритании, США и Евросоюза. Британское управление стало первым среди них и его решение может сорвать всю сделку, пишет BBC News

Microsoft заявила, что подаст апелляцию на решение властей Великобритании.

Федеральная торговая комиссия США ранее также решила заблокировать сделку Microsoft и Activision. Рассмотрение этого вопроса в торговой комиссии намечено на август.

Microsoft объявила в январе 2022 года, что купит за 68,7 миллиарда долларов издателя видеоигр Activision Blizzard. В случае одобрения сделки Microsoft получит весь каталог игр компании, в том числе Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и Candy Crush.