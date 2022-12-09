Власти США решили заблокировать покупку Microsoft издателя видеоигр World of Warcraft и Diablo за 68,7 миллиарда долларов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Федеральная торговая комиссия США обратилась в суд с требованием заблокировать сделку по продаже Microsoft издателя видеоигр Activision Blizzard. В антимонопольном ведомстве, пишет Reuters, сочли, что сделка, оцененная в за 68,7 миллиарда долларов, создает угрозу конкуренции.

«Мы стремимся помешать Microsoft получить контроль над ведущей независимой игровой студией и использовать ее для нанесения ущерба конкуренции на многочисленных динамичных и быстрорастущих игровых рынках», — заявила Холли Ведова, возглавляющая в Федеральной торговой комиссии Бюро по конкуренции.

Президент Microsoft Брэд Смит, в свою очередь, сообщил, что корпорация готова отстаивать свою позицию по сделке в суде. «Хотя мы верили в то, что нужно дать шанс мирному соглашению, мы полностью уверены в нашем деле и приветствуем возможность представить свою точку зрения в суде», — сказал он.

Начать разбирательство в суде в Федеральной торговой комиссии планируют в августе 2023 года.

О планах приобрести Activision Blizzard — издателя видеоигр World of Warcraft и Diablo — Microsoft объявила в январе 2022 года. Предполагалось, что владельцы акций Activision Blizzard получат по 95 долларов за каждую ценную бумагу — на 45% больше ее биржевой цены на 14 января. Сделка должна была стать рекордной в индустрии видеоигр.

Читайте также

Microsoft покупает издателя Call of Duty, Diablo и World of Warcraft. Пора бежать за Xbox? И что теперь будет с PlayStation?

Читайте также

Microsoft покупает издателя Call of Duty, Diablo и World of Warcraft. Пора бежать за Xbox? И что теперь будет с PlayStation?