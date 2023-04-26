В Сингапуре казнили обвиняемого по делу о контрабанде наркотиков. В его защиту выступала ООН и миллиардер Ричард Брэнсон

В Сингапуре казнили 46-летнего Тангараджу Суппиа, которого признали виновным в сговоре с целью контрабанды более одного килограмма марихуаны. Об этом сообщают Sky News и AFP.

Мужчина был приговорен к смертной казни в 2018 году. Его казнили через повешение утром 26 апреля 2023 года в тюрьме Чанги. Согласно сингапурскому законодательству, смертная казнь грозит за незаконный оборот наркотиков весом от 500 граммов.

Власти Сингапура и министерство внутренних дел утверждали, что следствие в отношении Тангараджу Суппии было проведено надлежащим образом, а доказательства «ясно показали, что он был лицом, координирующим доставку наркотиков с целью незаконного оборота». Sky News отмечает, что мужчина не был пойман с поличным, однако прокуратура заявила, что в его телефоне были обнаружены контакты, использующиеся для координации доставки наркотиков. Сам обвиняемый говорил, что никогда не общался с другими фигурантами дела.

Дело против Суппии критиковали правозащитные организации и активисты. Они утверждали, что он был приговорен к смертной казни на основании неубедительных доказательств. Родственники осужденного писали президенту Сингапура Халиме Якоб с просьбой о снисхождении.

Управление ООН по правам человека призывало власти «срочно пересмотреть свое решение». Организация The Anti-Death Penalty Asia Network, выступающая за отмену смертной казни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выступила с заявлением, в котором говорится, что «продолжающееся применение смертной казни властями Сингапура является актом вопиющего пренебрежения международными нормами в области прав человека».

Правозащитники также отмечали, что Суппиа никогда не был связан с наркотиками, а его права были нарушены, так как его допрашивали без адвоката.

Решение казнить осужденного раскритиковал британский миллиардер Ричард Брэнсон. Он напомнил, что власти Сингапура заявляли, что смертная казнь служит «эффективным средством сдерживания преступности, связанной с наркотиками», но так и не смогли «представить никаких весомых доказательств этого утверждения».

Сингапур возобновил смертные казни в марте 2022 года после более чем двухлетнего перерыва. За прошлый год в стране казнили 11 человек, обвиняемых по статьям, связанным с наркотиками.