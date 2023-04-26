Россия выслала десять дипломатов Норвегии

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата десять сотрудников посольства Норвегии в Москве и аппарата военного атташе.

В сообщении министерства сказано, что это ответная мера на решение официального Осло, который накануне объявил о высылке 15 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

«Этот враждебный шаг еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне», — заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что послу Норвегии Роберту Квиле объявили, что Россия также собирается принять другие меры, в том числе ограничить найм россиян в дипломатические представительств Норвегии.

Высылка дипломатов может нарушить работу диппредставительств, если им будет не хватать сотрудников.