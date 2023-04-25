В Украине погиб депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов, вступивший в ЧВК Вагнера

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил о гибели в Украине депутата Верховного Совета республики Дмитрия Иванова.

Дмитрий Иванов, родившийся в 1976 году, был депутатом регионального парламента от КПРФ.

Верховный Совет Хакасии

Депутат «отправился добровольцем в зону спецоперации», написал глава региона, добавив, что Иванов служил в ЧВК Вагнера.

«Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей», — сообщил Коновалов.

ИА «Хакасия» пишет со ссылкой на источники, что Иванов погиб 27 марта, однако известно об этом стало только сейчас

В Украину Иванов, сообщало ИА «Хакасия», отправился в феврале 2023 года. Младшему из пятерых детей депутата, по данным агентства, «около четырех месяцев».

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