В Украине погиб депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов, вступивший в ЧВК Вагнера
Источник: Валентин Коновалов
Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил о гибели в Украине депутата Верховного Совета республики Дмитрия Иванова.
Дмитрий Иванов, родившийся в 1976 году, был депутатом регионального парламента от КПРФ.
Депутат «отправился добровольцем в зону спецоперации», написал глава региона, добавив, что Иванов служил в ЧВК Вагнера.
«Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей», — сообщил Коновалов.
ИА «Хакасия» пишет со ссылкой на источники, что Иванов погиб 27 марта, однако известно об этом стало только сейчас
В Украину Иванов, сообщало ИА «Хакасия», отправился в феврале 2023 года. Младшему из пятерых детей депутата, по данным агентства, «около четырех месяцев».