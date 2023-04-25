В Судане захвачена лаборатория с возбудителями кори и холеры. В ВОЗ заявили о «высоком риске биологической опасности»

В городе Хартум, столице Судана, где продолжаются столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой , была захвачена лаборатория, где хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы, сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По словам представителя организации, произошедшее представляет «высокий риск биологической опасности», поскольку технические специалисты не могут попасть в лабораторию, чтобы обеспечить надлежащее хранение опасных биологических материалов и веществ.

Какая именно сторона конфликта захватила научное учреждение, представитель ВОЗ не уточнил.

В Судане 15 апреля начался очередной военный переворот. RSF (Силы быстрого реагирования) обвинили военных в попытке захвата власти. По данным ВОЗ, в результате столкновений уже погибли не менее 459 человек, еще более четырех тысяч получили ранения.

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