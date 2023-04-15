В столице Судана произошли столкновения между армией и силами быстрого реагирования. Спецназ утверждает, что захватил аэропорт Хартума

В нескольких районах Хартума, столицы Судана, и окрестностях города слышна стрельба, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, на улице развернуты артиллерийские установки и бронетехника. Один из них рассказал агентству, что слышал звуки стрельбы из тяжелой артиллерии рядом со штаб-квартирами армии Судана и Сил быстрого реагирования (RSF).

«Аль-Джазира» пишет, что в разных точках города виден дым, а на улицах находятся военные.

В RSF заявили, что военнослужащие армим страны окружилм одну из баз спецназа в Хартуме и обстрелялм ее из разных видов вооружения. Спецназ утверждает, что взял под контроль базу Мерове на севере страны, а также международный аэропорт Хартум. По данным СМИ, он прекратил работу.

В свою очередь представитель армии страны обвинил бойцов спецназа в атаке на несколько армейских лагерей в столице и других регионах Судана.

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