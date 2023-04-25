Группа Ермака-Макфола предложила странам ЕС взимать с россиян, запрашивающих визы, «сбор на восстановление Украины»

Группа Ермака-Макфола, занимающаяся разработкой рекомендаций по санкциям в отношении России и Беларуси, предложила европейским странам при выдаче виз россиянам брать «сбор на восстановление Украины».

«У россиян будет выбор — заплатить сверху и увидеть Рим или сэкономить и отдыхать в Минске», говорится в новых рекомендациях группы Ермака-Макфола, внимание на которые обратил The Bell.

Другим вариантом изменения визовой политики в отношении граждан РФ эксперты видят полный отказ в выдаче шенгенских виз. Ряд стран Евросоюза, отмечают эксперты, уже не выдают туристические визы россиянам, остальным государствам следует тоже рассмотреть эту возможность.

Среди других рекомендаций группы Ермака-Макфола: снижение нефтяного потолка с 60 до 45 долларов за баррель, расширение санкционного списка физических лиц, а также блокирующие санкции для десяти крупнейших российских банков.

Помимо этого, обращает внимание The Bell, группа Ермака-Макфола предлагает разработать механизм снятия санкций с российских чиновников и бизнесменов за «надлежащее поведение».

Группа Ермака-Макфола была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, ее работой руководят глава президентского офиса Украины Андрей Ермак и Майкл Макфол, в прошлом — посол США в России, а сейчас — профессор Стэнфорда. В группу входят более 100 экспертов, в основном из США и Украины. Ее рекомендации могут учитываться при подготовке санкций, но окончательное решение об ограничительных мерах принимают власти той или иной страны.

Интервью Анастасии Федык — участницы группы Ермака Макфола

Почему санкции до сих пор не остановили войну? А они вообще могут быть эффективны? Объясняет украинская экономистка Анастасия Федык, которая участвует в разработке западных санкций против России

Интервью Анастасии Федык — участницы группы Ермака Макфола

Почему санкции до сих пор не остановили войну? А они вообще могут быть эффективны? Объясняет украинская экономистка Анастасия Федык, которая участвует в разработке западных санкций против России