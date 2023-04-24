Посольство Китая во Франции удалило интервью посла, поставившего под сомнение суверенитет республик бывшего СССР и принадлежность Крыма Украине

Посольство Китая во Франции удалило из своего официального аккаунта в соцсети WeChat расшифровку интервью посла Лу Шая. Стенограмма была доступна несколько часов, пишет Bloomberg, но сейчас там, где она была опубликована, стоит пометка «удалена автором».

Лу Шае дал интервью французскому телеканалу LCI 21 апреля. Он, в числе прочего, заявил, что Крым «с самого начала принадлежал России», а Никита Хрущев «подарил Крым Украине во времена Советского Союза». Кроме того, посол Китая во Франции заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что не существует международного соглашения, которое придавало бы силу их статусу суверенных стран».

Интервью Лу Шая вызвало огромный резонанс, в частности, его осудили представители стран Балтии и Украины, а МИД КНР пришлось официально заявлять, что Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в состав СССР, а его позиция по Крыму «остается неизменной».

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