Обвиняемого в серии отравлений в центре Москвы приговорили к 15 годам колонии

Басманный районный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений в центре города, к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

В мае 2021 года тот же суд приговорил мужчину к 16 годам колонии, но Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Сабанову вменяли пять эпизодов разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ), 25 эпизодов разбоя с применением насилия или угрозой его применения (часть 1 статьи 162) и шести эпизодах кражи (пункт «г» части 3 статьи 158). По обвинению в мошенничестве с использований карт (часть 1 статьи 159.3) он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

О серии отравлений в центре Москвы стало известно в 2019 году.

По версии следствия, Сабанов предлагал своим жертвам, с которыми знакомился на улице, выпить приготовленный им напиток с растворенным в нем лекарственными веществами седативного действия. Это происходило в скверах около Чистых прудов, в парке «Горка», в «Яме» на Хохловской площади или в рюмочной «Зинзивер». Пострадавшие теряли сознание, после чего их грабили. Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, сообщала прокуратура.

В ходе первого рассмотрения дела Сабанов частично признал вину. Он говорил, что грабил граждан, «чтобы выжить».