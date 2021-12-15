Мосгорсуд отменил приговор обвиняемому в серии отравлений на Чистых прудах

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Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, обвиняемому в отравлении 30 человек в центре Москвы, и отправил его дело на новое судебное разбирательство в Басманный суд.

Суд вынес такое решение, рассмотрев апелляционные жалобы на приговор, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Суд оставил в силе решение об аресте Сабанова, срок его содержания под стражей продлили до 15 марта 2022 года.

В мае Басманный суд приговорил Мурата Сабанова к 16 годам строгого режима по делу о серии отравлений прохожих на Чистых прудах в Москве. Ему вменяли 25 эпизодов разбоя, 10 эпизодов кражи с банковского счета, похищение шести паспортов, пять эпизодов разбоя с применением насилия и четыре эпизода мошенничества, пишет . Сабанова признали виновным по всем эпизодам. Он раскаялся и частично признал вину.

По версии обвинения, Сабанов знакомился на улице с разными людьми, которым предлагал выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем седативными веществами или добавлял их в бутылки своих новых знакомых. Пострадавшие теряли сознание, после чего их грабили. Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек.

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