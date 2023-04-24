Дмитрий Песков: «Президент был и есть мегаактивный. Ни в каких бункерах никогда не сидел»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «враньем» заявления про двойников Владимира Путина. Об этом он сказал в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, он так и есть мегаактивный, с трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом», — цитирует слова представителя Кремля «Интерфакс».

По словам Пескова, у Путина также нет проблем со здоровьем. «Его здоровья, дай бог, можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, и вы это видите, это все очевидно», — добавил он.

23 апреля «Новая газета Европа» выпустила статью журналистки Юлии Латыниной, в которой говорилось, что у Владимира Путина может быть двойник (хотя автор в этом сомневается). Также в материале упоминался бункер, в котором якобы проводит время президент РФ.

В 2020 году Путин говорил, что у него нет двойников, а сам он — настоящий. По словам президента, тема двойника возникала в начале 2000-х годов, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».

В сети многие годы расходится конспирологическая теория о том, что у Путина есть двойники, некоторых из которых якобы зовут «Банкетный» и «Говорун».