Бывшего премьера Казахстана, задержанного во время массовых беспорядков по подозрению в госизмене, приговорили к 18 годам лишения свободы 

Суд в Астане приговорил бывшего премьер-министра и главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова, задержанного в ходе массовых беспорядков в республике в январе 2022 года, к 18 годам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Чиновника обвиняли по статьям о государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. По решению суда у Масимова также конфисковали имущество и пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Дело проходило под грифом «совершенно секретно».

Двух заместителей Масимова в КНБ, Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина, суд приговорил к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно. Третий зам Марат Осипов получил три года лишения свободы по обвинениям в превышении власти и должностных полномочий.

Все четверо подсудимых также лишены званий генералов и госнаград. В доход государства с них взыскали свыше десяти миллиардов тенге (почти 1,8 миллиарда рублей) и 24 миллиона долларов.

В январе 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. Протестующие также потребовали отстранения бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева от властных полномочий, которые были предусмотрены законом о первом президенте Казахстана. В ходе беспорядков погибли более 200 человек.

Для подавления протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил вооруженные силы стран ОДКБ, сместил Назарбаева с поста главы Совбеза и лишил многих родственников первого президента руководящих должностей.

Карим Масимов был задержан в разгар протестов и обвинен в госизмене. Он считался приближенным к семье Назарбаева. В разные годы возглавлял правительство Казахстана, руководил администрацией президента и работал на посту помощника президента. В 2016 году он стал председателем Комитета нацбезопасности.

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