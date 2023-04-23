Умер один из богатейших депутатов Госдумы Николай Борцов

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Борцов умер в возрасте 77 лет, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Борцов умер в своем доме в Лебедяни Липецкой области, его похоронят в Москве, сообщило липецкое отделение ЛДПР.

Николай Борцов Государственная Дума РФ

Николай Борцов — депутат Госдумы с 2003 года, он работал в пяти созывах российского парламента. Входил в думский комитет по делам национальностей.

Борцов входил в список богатейших россиян по версии Forbes. В 2021 году журнал оценивал его состояние в 550 миллионов долларов. Основной капитал Борцова — средства, полученные после того, как он и его партнеры продали корпорации PepsiCo 75,5% акций комбината соков «Лебедянский» (бренды «Я», «Фруктовый сад»).

В 2021 году Forbes включил Борцова в рейтинг 100 государственных служащих с самыми высокими доходами. Тогда его доходы оценили в более чем 800 миллионов рублей в год.

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину Николай Борцов находился под санкциями США и других западных стран. В Украине Борцова и еще несколько депутатов Госдумы заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Довыборы в Думу по одномандатному округу, по которому избрали Николая Борцова, пройдут в сентябре, сообщили в ЦИК РФ.