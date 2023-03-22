В Украине заочно приговорили 20 депутатов Госдумы за признание независимости ДНР и ЛНР. Бастрыкин в ответ поручил завести дело на украинских судей

Украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (часть 3 статьи 110 УК).

По данным Офиса генпрокурора Украины, накануне полномасштабного российского вторжения обвиняемые поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных ДНР и ДНР, а проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между РФ и аннексированными республиками.

Служба безопасности Украины приводит имена осужденных: это Сергей Алтухов, Андрей Альшевских, Ольга Занко, Андрей Аникеев, Григорий Аникеев, Валентина Артамонова, Отари Аршба, Алена Аршинова, Тимофей Баженов, Зариф Байгускаров, Николай Борцов, Вадим Булавинов, Дмитрий Исламов, Михаил Кузьмин, Денис Майданов, Николай Панков, Юрий Петров, Ольга Пилипенко, Валентина Пивненко, Дмитрий Погорелый.

Как отмечается, прокуратура Черновицкой области Украины намерена предъявить аналогичные обвинения еще 44 депутатам Госдумы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал вынесенный приговор незаконным и поручил привлечь к уголовной ответственности всех украинских судей и прокуроров, причастных к этому решению.

Главные новости дня

Война Триста девяносто второй день. Онлайн «Медузы»

Главные новости дня

Война Триста девяносто второй день. Онлайн «Медузы»