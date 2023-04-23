Медведев пригрозил, что Россия выйдет из соглашения по украинскому зерну в случае тотального запрета экспорта в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия выйдет из соглашения по экспорту украинского зерна в случае, если страны «Большой семерки» ( ) почти полностью ограничат экспорт товаров в Россию. Об этом Медведев написал в телеграм-канале.

По его словам, в случае «тотального запрета экспорта» Россия прекратит импорт товаров «по наиболее чувствительным для G7 категориям». «В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», — утверждает Медведев.

Агентство Bloomberg сообщило 20 апреля, что представители стран «Большой семерки» обсуждают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию. В случае его введения в Россию можно будет поставлять только товары из особого списка, например, лекарства или продукты питания. Под запретом, как говорили источники «Киодо», могут оказаться подержанные автомобили, шины, косметические товары и одежда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах G7, говорил, что полный запрет «может лишь привести к нарастанию тенденции к всемирному экономическому кризису».

Согласно действующим ограничениям, введенным в отношении России после начала полномасштабного вторжения в Украину, в РФ можно экспортировать все, что не запрещено санкциями. Сейчас под запретом, в частности, находятся предметы роскоши и продукция, которую можно использовать в военных целях.

Россия и Украина при участии Турции и ООН в июле 2022 года подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов. Для доставки зерна в Черном море для прохождения судов создали безопасные фарватеры. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней. В марте 2023 года Россия согласилась продлить «зерновую сделку» только на 60, а не на 120 дней, как предполагало соглашение. Срок договоренностей истекает 18 мая.