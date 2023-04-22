В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» 2023 года, сообщает пресс-служба фестиваля.

В этом году в числе победителей оказались:

Лучший мюзикл — «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра».

Лучшая опера — «Мертвый город» московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова.

Лучший спектакль в современном танце — «Место, которого еще не было» Проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России.

Лучший балет — «Катарина, или Дочь разбойника» Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Балет и современный танец:

Лучшие роли — Елена Свинко, («Катарина, или Дочь разбойника») и Георги Смилевский-Мл., («Ромео и Джульетта»).

Лучшая работа дирижера — Антон Гришанин, «Танцемания».

Лучшая работа балетмейстера-хореографа — Слава Самодуров, «Танцемания».

Опера:

Лучшие роли — Марина Нерабеева («Мертвый город») и Павел Назаров («Паяцы»).

Лучшая работа режиссера — Владиславс Наставшевс, «Евгений Онегин».

Лучшая работа дирижера — Валерий Кирьянов, «Аида».

Оперетта и мюзикл:

Лучшие роли — Александра Урсуляк и Олег Савцов, «Кабаре».

Лучшая работа режиссера — Евгений Писарев, «Кабаре».

Лучшая работа дирижера — Татьяна Виноградова, «Три товарища».

Общие номинации:

Лучшая работа композитора — Петр Поспелов, «Катарина, или Дочь разбойника».

Лучшая работа художника по свету — Эмиль Авраменко, «Место, которого ещё не было».

Лучшая работа художника по костюмам — Виктория Севрюкова, «Кабаре».

Лучшая работа художника — Зиновий Марголин, «Мертвый город».

Полный список лауреатов «Золотой маски» можно посмотреть на сайте премии.