В Москве объявили лауреатов «Золотой Маски»: лучший мюзикл — «Три товарища», лучшая опера — «Мертвый город»
Источник: Золотая маска
В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» 2023 года, сообщает пресс-служба фестиваля.
В этом году в числе победителей оказались:
- Лучший мюзикл — «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра».
- Лучшая опера — «Мертвый город» московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова.
- Лучший спектакль в современном танце — «Место, которого еще не было» Проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России.
- Лучший балет — «Катарина, или Дочь разбойника» Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.
Балет и современный танец:
- Лучшие роли — Елена Свинко, («Катарина, или Дочь разбойника») и Георги Смилевский-Мл., («Ромео и Джульетта»).
- Лучшая работа дирижера — Антон Гришанин, «Танцемания».
- Лучшая работа балетмейстера-хореографа — Слава Самодуров, «Танцемания».
Опера:
- Лучшие роли — Марина Нерабеева («Мертвый город») и Павел Назаров («Паяцы»).
- Лучшая работа режиссера — Владиславс Наставшевс, «Евгений Онегин».
- Лучшая работа дирижера — Валерий Кирьянов, «Аида».
Оперетта и мюзикл:
- Лучшие роли — Александра Урсуляк и Олег Савцов, «Кабаре».
- Лучшая работа режиссера — Евгений Писарев, «Кабаре».
- Лучшая работа дирижера — Татьяна Виноградова, «Три товарища».
Общие номинации:
- Лучшая работа композитора — Петр Поспелов, «Катарина, или Дочь разбойника».
- Лучшая работа художника по свету — Эмиль Авраменко, «Место, которого ещё не было».
- Лучшая работа художника по костюмам — Виктория Севрюкова, «Кабаре».
- Лучшая работа художника — Зиновий Марголин, «Мертвый город».
Полный список лауреатов «Золотой маски» можно посмотреть на сайте премии.