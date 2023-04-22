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В Москве объявили лауреатов «Золотой Маски»: лучший мюзикл — «Три товарища», лучшая опера — «Мертвый город»

Источник: Золотая маска

В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» 2023 года, сообщает пресс-служба фестиваля.

В этом году в числе победителей оказались:

  • Лучший мюзикл — «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра».
  • Лучшая опера — «Мертвый город» московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова.
  • Лучший спектакль в современном танце — «Место, которого еще не было» Проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России.
  • Лучший балет — «Катарина, или Дочь разбойника» Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Балет и современный танец:

  • Лучшие роли — Елена Свинко, («Катарина, или Дочь разбойника») и Георги Смилевский-Мл., («Ромео и Джульетта»).
  • Лучшая работа дирижера — Антон Гришанин, «Танцемания».
  • Лучшая работа балетмейстера-хореографа — Слава Самодуров, «Танцемания».

Опера:

  • Лучшие роли — Марина Нерабеева («Мертвый город») и Павел Назаров («Паяцы»).
  • Лучшая работа режиссера — Владиславс Наставшевс, «Евгений Онегин».
  • Лучшая работа дирижера — Валерий Кирьянов, «Аида».

Оперетта и мюзикл:

  • Лучшие роли — Александра Урсуляк и Олег Савцов, «Кабаре».
  • Лучшая работа режиссера — Евгений Писарев, «Кабаре».
  • Лучшая работа дирижера — Татьяна Виноградова, «Три товарища». 

Общие номинации:

  • Лучшая работа композитора — Петр Поспелов, «Катарина, или Дочь разбойника». 
  • Лучшая работа художника по свету — Эмиль Авраменко, «Место, которого ещё не было».
  • Лучшая работа художника по костюмам — Виктория Севрюкова, «Кабаре».
  • Лучшая работа художника — Зиновий Марголин, «Мертвый город».

Полный список лауреатов «Золотой маски» можно посмотреть на сайте премии.