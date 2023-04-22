Криптобиржа Binance вернула поддержку российских карт

Крупнейшая криптобиржа Binance вернула поддержку карт российских банков, включая карты платежных систем Visa и MasterCard, сообщают интернет-издание «Код Дурова», агентство «Прайм» и телеграм-канал Mash.

Как уточняет «Код Дурова», с помощью российских карт депозит можно пополнить рублями, турецкими лирами, британскими фунтами, евро, казахстанскими тенге и другими валютами. Долларов США в списке нет.

По данным издания, пополнение реализовано через платежный шлюз Qiwi. В редакции убедились, что конвертация рублей в криптовалюту происходит без проблем. Вывод средств в данный момент осуществляется с лимитом от 4300 до 200 000 рублей, пишет «Код Дурова».

В свою очередь Mash сообщает, что в службе поддержки криптобиржи также подтвердили эту информацию, и уточнили, что биржа принимает любые российские карты.

В апреле 2023 года стало известно, что Binance отменила ограничения на предельную стоимость активов на балансе криптокошельков россиян — после начала полномасштабной войны в Украине биржа выставила для российских граждан лимит в размере десяти тысяч евро.

В свою очередь РБК со ссылкой на управляющего партнера GMT Legal Андрей Тугарин писало, что биржа отменила ограничения для россиян в связи с тем, что биржа могла перевести российских пользователей в ведение другого юридического лица Binance, что позволило, с одной стороны, прекратить всякую работу европейских юридических лиц Binance с россиянами, тем самым строго выполнив действующие санкции ЕС, а с другой стороны — обеспечить возможность россиянам вести свои счета на Binance через другое юридическое лицо.

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