Запущена самая большая в истории ракета «Старшип». Она взорвалась сразу после запуска

20 апреля с полигона SpaceX в округе Бока-Чика на границе штата Техас и Мексики запустили ракету «Старшип». Ее старт транслировали в прямом эфире.

Starship Flight Test SpaceX

Старт завершился неудачей — отделение второй ступени прошло нештатно, ракета начала вращение в воздухе и взорвалась в начале пятой минуты полета. По плану, первая ступень «Суперхеви» должна была упасть в Мексиканском заливе, протестировав работу двигателей в режиме посадки, затем, примерно через полтора часа и сам корабль должен был упасть в Тихом океане. Обе ступени ракеты разработаны как возвращаемые, но в ходе тестового полета полноценного приземления не планировалось.

SpaceX, комментируя запуск в твиттере, подчеркнула, что именно для этого и проводятся испытания — чтобы собрать данные, которые позволят повысить надежность ракеты.

Запуск «Старшипа» первоначально был запланирован на 17 апреля, однако его пришлось отложить из-за неполадок в системе охлаждения.

«Старшип» — первая полностью многоразовая и самая большая в истории ракета, которую в будущем планируется использовать для полетов на околоземную орбиту, на Луну и Марс.

Почему это так важно

Илон Маск запускает «Старшип» — крупнейшую ракету в истории Тестовый полет будет суборбитальным и коротким, но все равно станет важнейшим запуском года

Почему это так важно

Илон Маск запускает «Старшип» — крупнейшую ракету в истории Тестовый полет будет суборбитальным и коротким, но все равно станет важнейшим запуском года