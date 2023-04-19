Российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками. ВСУ сбили 10 из 12 дронов

В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область дронами «Шахед-136», сообщил глава Одесской районной администрации Юрий Крук.

По предварительным данным, люди в результате атаки не пострадали. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении. На месте происшествия произошел пожар.

В оперативном командовании ВСУ «Юг» уточнили, что речь идет о попадании в «объект рекреационной инфраструктуры». Военные опубликовали фотографии пожара, который, как утверждается, уже потушили.

Всего Одесскую область атаковали 12 беспилотников «Шахед-136/131», 10 из них украинские военные сбили, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, вечером 18 апреля ВСУ сбили еще шесть дронов «Шахед-136/131» и один беспилотник «Орлан-10» над Запорожской и Днепропетровской областями.

Какие беспилотники применяют Россия и Украина

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их

Какие беспилотники применяют Россия и Украина

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их