ФСБ отчиталась о задержании гражданина России и Украины, подозреваемого в подготовке диверсии на объекте энергетики в аннексированном Крыму

Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который, как утверждают в ведомстве, готовил диверсию на объекте энергосистемы аннексированного Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФСБ.

В ведомстве сообщили, что задержанный — гражданин России и Украины 1971 года рождения. Другой информации о нем не приводится.

При обыске в доме задержанного изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, «содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность».

Задержанного арестовали. Против него возбудили уголовные дела о подготовке диверсии и незаконном хранении взрывных устройств. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно.

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин пописал закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за финансирование, содействие и участие в «диверсионной деятельности».

Как подсчитала «Медиазона», с начала осени 2022 года только по делам о «диверсиях» на железных дорогах сообщалось о задержании не менее 66 человек. Чаще всего задержанные — это люди младше 25 лет. Треть из них — несовершеннолетние.

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