В США Александру Ионову, известному по доносам на «Медузу» и другие СМИ, предъявили обвинения в ведении кампании влияния в интересах России

В штате Флорида в США большое жюри выдвинуло официальные обвинения в адрес российского общественного деятеля Александра Ионова и двух офицеров ФСБ в ведении многолетней кампании влияния в интересах властей РФ, которая в том числе включала в себя вмешательство в выборы, и вербовке американских граждан для этих целей. Об этом сообщает Минюст США.

По версии прокуратуры, в период с 2014 года обвиняемые завербовали нескольких американских граждан, чтобы они «распространяли российскую пропаганду». В частности, они тайно финансировали кандидатов на местных выборах в штате Флорида.

Ионов, как считает следствие, действовал под руководством кураторов из ФСБ Алексея Суходолова и Егора Попова.

Обвиняемым, которые сейчас находятся в РФ, грозит до пяти лет лишения свободы.

По делу также проходят четыре гражданина США. Они обвиняются в деятельности в качестве агентов иностранного влияния без уведомления властей. Они могут получить до десяти лет тюрьмы.

Ионов — бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии, возглавляет «Антиглобалистское движение России», называющее своей целью поддержку стран, которые «противостоят диктату однополярного мира». Он известен по своим доносам на независимые СМИ: после его обращений «Медузу» и The Bell признали «иностранными агентами».

В июле 2022 года Ионов попал в американский санкционный список. Тогда же его впервые заподозрили во вмешательстве в выборы.

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