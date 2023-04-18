На дагестанскую правозащитницу и журналистку Светлану Анохину завели уголовное дело

В Дагестане возбудили в отношении правозащитницы и журналистки Светланы Анохиной уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» российской армии, сообщает телеграм-канал «Сапа Кавказ». По данным канала, поводом для дела стали публикации Анохиной в инстаграме. В свою очередь «Avtozak LIVE» пишет, что дело возбудили по статье о «фейках» про армию РФ.

Сама правозащитница заявила «Сапа Кавказ», что она не удивлена тем, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело. «Я удивлена другому: почему так поздно», — сказала она, добавив, что новый статус никак не помешает ее правозащитной деятельности.

В то же время «Кавказ.Реалии» Анохина сообщила, что находится не в России, и считает, что правоохранительные органы осведомлены об этом: «Это может осложнить мне жизнь. Если я нахожусь в стране, у которой договоренность о выдаче с Россией, меня могут депортировать или удерживать так же, как удерживают людей в Армении», — добавила правозащитница.

Светлана Анохина на протяжении многих лет занималась оказанием помощи женщинам Дагестана, пострадавшим от домашнего насилия. Она уехала из России вскоре после того, как в 2021 году чеченские и дагестанские сотрудники силовых структур разгромили кризисную квартиру группы помощи пострадавшим от насилия женщинам «Марем». Полицейские тогда пришли за Халимат Тарамовой — девушкой из Чечни, которая убежала из дома в Грозном, где родители пытались «вылечить» ее от гомосексуальности.

Читайте также

Чеченские ЛГБТ-женщины все чаще обращаются за помощью, чтобы уехать из республики. Они бегут от пыток, домашнего насилия и полицейского преследования Вот их истории — и рассказ тех, кто им помогает

Читайте также

Чеченские ЛГБТ-женщины все чаще обращаются за помощью, чтобы уехать из республики. Они бегут от пыток, домашнего насилия и полицейского преследования Вот их истории — и рассказ тех, кто им помогает