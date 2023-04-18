«Глава» аннексированной части Херсонской области распорядился изымать лодки у населения
«Глава» аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изымать лодки у населения региона. Об этом сообщает ТАСС.
«На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным», — заявил Сальдо.
Владельцы реквизированных лодок, которые использовали их как средства производства, уточнил Сальдо, могут получить от российских властей компенсацию их стоимости, а также полное возвращение имущества через «определенное время».
В аннексированной Херсонской области (как и в других аннексированных регионах), в соответствии с указом президента России Владимира Путина действует режим военного положения. Он, в том числе, позволяет изымать у населения транспортные средства для нужд военных.