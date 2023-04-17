WSJ: телеграм-канал Donbass Devushka, где опубликовали секретные документы американской разведки, вела бывшая военнослужащая ВМС США

Канал Donbass Devushka в телеграме, через который распространялись секретные документы Пентагона и разведки, вела Сара Билс — бывшая военнослужащая ВМС США, пишет The Wall Street Journal.

Билс 15 апреля рассказала изданию, что она администратор Donbass Devushka и одна из 15 человек «по всему миру», кто поддерживает работу канала. Имена этих людей она назвать отказалась

37-летняя Билс, служившая до конца 2022 года на военно-морской авиабазе США на острове Уидби, уверяет, что это не она разместила секретные документы. The Wall Street Journal подчеркивает, что нет никаких данных о том, что Билс раскрывала какую-либо информацию, к которой у нее был доступ во время службы.

Об утечке десятков секретных документов разведки и министерства обороны США, касающихся, в числе прочего, войны в Украине, стало известно в апреле. Часть этих документов впервые была опубликовала в «пророссийском» телеграм-канале Donbass Devushka.

13 апреля по подозрению в утечке документов был задержан 21-летний служащий ВВС США Джек Тейшейра. Друзья задержанного заявили, что он делился секретными документами с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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