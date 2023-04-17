В Иране вынесли приговор военным, сбившим украинский Boeing 737-800 в 2020 году. Они получили от 1 до 13 лет лишения свободы

Вынесен приговор иранским военным, которые в январе 2020 года по ошибке сбили украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 возле Тегерана. Как сообщает IRNA, десять подсудимых получили от одного года до 13 лет лишения свободы.

К самому большому из назначенных наказанию суд приговорил оператора системы ПВО «Тор», который без приказа командира выпустил две ракеты по Boeing 737-800, опознав его как вражеский самолет. Также, по решению суда, он должен будет выплатить компенсации родственникам погибших.

Имя оператора ПВО «Тор» (как и ряда других фигурантов дела о сбитом украинском самолете) не разглашается.

Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины был сбит 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Сначала власти Ирана называли причиной катастрофы взрыв двигателя, но позже признали, что по самолету по ошибке были выпущены ракеты.