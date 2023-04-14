В Гостином Дворе отменили все мероприятия в начале июня «в связи с государственной необходимостью». Скорее всего, речь идет о первой за два года «Прямой линии с Путиным»

«Прямую линию с Путиным», как стало известно «Медузе», планируют провести в начале июня. Так, выставочный комплекс «Гостиный Двор» в Москве отменил все ранее запланированные на начало июня мероприятия. В частности, ежегодная выставка-форум «АРХ Москва», которая должна была проходить c 7 по 10 июня, перенесена на конец мая.

Организаторы выставки, уведомляя о переносе, объяснили это тем, что «в первой декаде июня комплекс „Гостиный Двор“ будет закрыт в связи с государственной необходимостью», не став раскрывать подробности. Источники «Медузы», в том числе близкие к политическому блоку Кремля, напомнили, что Гостиный Двор является традиционным местом «Прямых линий», а начало июня — традиционным временем их проведения.

При этом собеседники «Медузы» подчеркнули, что хотя площадка для «Прямой линии», скорее всего, уже зарезервирована, «пока нет сбора подготовленных вопросов и поручений правительству по их исполнению».

«Все будет зависеть от ситуации на фронте», — заявил источник «Медузы».

«Прямую линию с Владимиром Путиным» проводят в июне с 2017 года. В 2020 году ее отменили из-за ковида, а в 2022 году не стали проводить на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Во время «Прямой линии» Путин в течение нескольких часов отвечает на специально отобранные вопросы жителей России, как на отправленные заранее, так и заданные во время «прямых включений» или собравшимися в Гостином Дворе.

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