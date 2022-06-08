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Путин не будет проводить свою «прямую линию» в июне. Когда она состоится — неизвестно

Источник: ТАСС

Президент России Владимир Путин не будет проводить в июне ежегодную «прямую линию». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Прямая линия не может состояться в этом месяце», — заявил Песков, добавив, что сроки ее проведения неизвестны, но подготовка к мероприятию ведется.

Пресс-секретарь президента не уточнил причины переноса «прямой линии».

«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходила в июне с 2017 года. В 2020 году она не проводилась из-за ковида.

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