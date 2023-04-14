Депутаты Госдумы потребовали завести уголовное дело на нового директора Пушкинского музея Елизавету Лихачеву. Она сравнила Сталина с Микки Маусом

Депутаты Госдумы от КПРФ обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело на директора ГМИИ имени Пушкина Елизавету Лихачеву из-за ее слов об Иосифе Сталине.

В эфире RTVI 22 марта Лихачева сказала, что воспринимает Сталина как персонажа поп-культуры, и выразила мнение, что про него начинают говорить каждый раз, когда «людей надо отвлечь от чего-то серьезного».

Люди сидят и на полном серьезе обсуждают смерть Сталина. Граждане, вы там совсем что ли кукухой поехали? Вообще больше обсудить нечего?Для нас Сталин всегда был таким, я бы сказала, маркером, что ли. Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус. Изображений Сталина много, и он в конечном итоге и есть предмет поп-культуры. То есть каждый раз, когда людей надо отвлечь от чего-то серьезного, важного, достается Сталин.

По мнению депутатов от КПРФ Дениса Парфенова, Сергея Обухова и Михаила Матвеева и присоединившейся к ним Нины Останиной, такими заявлениями Лихачева выполняет «заказ определенных реваншистских сил на искажение истории». Они выразили мнение, что слова директора ГМИИ являются «реабилитацией нацизма» (так как Сталин был участником Великой Отечественной войны) и хулиганством.

Депутаты попросили возбудить уголовные дела по соответствующим статьям.

Елизавета Лихачева заняла пост главы ГМИИ имени Пушкина 21 марта. До этого она возглавляла Музей архитектуры имени Щусева. Лихачева сменила на должности руководителя Пушкинского музея Марину Лошак.

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