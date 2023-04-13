В посольство Франции в Москве пришла из Крыма посылка с костями. Ранее дипломатам уже присылали такие отправления от имени умершего продюсера из Италии
Посольство Франции в Москве получило по почте посылку, внутри которой находились кости. Об этом сообщают РИА Новости и Baza со ссылкой на источники. По их данным, посылка была отправлена из Крыма, отправителем «значится некий Нотарианни». Подозрительное почтовое отправление, в котором, как пишет Baza, помимо костей животного был шприц, передали полиции для изучения.
Подобные посылки посольство Франции в РФ получает уже третий раз. Так, в июне 2022 года дипломатам от имени Пьетро Нотарианни прислали из Крыма кости и письмо, а в декабре того же года они получили посылку с мертвой мышью и пауком. Обо всех этих посылках посольство сообщало полиции, пишет РИА Новости, однако чем закончились проверки, которые проводили правоохранительные органы, неизвестно.
Пьетро Нотарианни, указанный в качестве отправителя, умер в 2006 году. Это известный итальянский кинопродюсер, работавший, в том числе, над фильмами «Гибель богов» и «Леопард» Лукино Висконти и «Интервью» Федерико Феллини.